"¿Sabéis qué día fue ayer?", con esta enigmática pregunta presenta Cristina Pedroche su vídeo de Zapeando, en el que una mujer de Florida vive su "día de suerte". Como se puede apreciar en el vídeo que acompaña estas líneas, la joven logra salir ilesa después de que un rayo cayera en la puerta de su casa. "Estaba viendo llover cuando de repente se produce esta explosión", analiza la zapeadora mientras muestra las consecuencias del rayo y se escucha a la protagonista de las imágenes gritar de fondo: "Oh my God! (Oh Dios mío)"

"Se libró por centímetros", asegura la de Vallecas. La mujer no acabó "vuelta y vuelta" de puro milagro, pero sí con el "pelo rizado de la electricidad". ¿La parte positiva de esto, según Cristina Pedroche? "Que ahora puede arrancar el coche con un dedo. Sin llave ni nada". Te dejamos las impactantes imágenes, en el vídeo principal de la noticia.