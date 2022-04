Cristina Pedroche muestra en este vídeo el viral de una abuela tiktoker de 91 años y cuatro millones de seguidores en el que explica las normas que ha impuesto para su funeral.

"Podéis llorar, pero no lloréis demasiado", pide la mujer, que, sobre todo, pide a los asistentes a su entierro que no hagan el ridículo. Pero no solo eso, la tiktoker también tiene un sorprendente mensaje a una persona en concreto: "Bertha no está invitada, no la dejéis entrar, mejor emborracharos después". Puedes ver sus inesperadas peticiones en el vídeo principal de esta noticia.