Quique Peinado descubre la campaña de marketing más innovadora del momento. Una farmacia de Argentina ha decidido captar la atención de sus clientes potenciales poniendo a bailar a su mascota en la puerta del local.

Lo más llamativo son precisamente los movimientos del muñeco que baila espídico "como si se hubiera tomado alguna cosita", afirma el zapeador, "parece ser que llegó directo al curro del Pacha de Buenos Aires".

"Por la forma de moverse que tiene, si yo fuera malpensando, diría que los de la farmacia no le están pagando con dinero le están pagando con cosas de la rebotica", añade el zapeador. "Tiene mérito, eh, me gusta", concluye Dani Mateo, "es la mejor campaña de marketing que he visto desde Funerarias López".