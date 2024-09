Eva Soriano desvela en Zapeando los secretos de su 'playlist', como que su canción favorita para conducir es 'Ain´t no mountain high enough', de Marvin Gaye y Tammi Terrell, porque "te traslada a un viaje idílico": "Sobre todo cuando estas 9 horas con tres amigas en un coche y estás hasta la pepitilla que dices 'me voy a tira en marcha porque ya no puedo más', explica.

En el terreno de la seducción Eva admite en el vídeo sobre estas líneas que es "un cliché andante" y se inclina como tema predilecto por 'Careless Whisper' de George Michael: "Tiene ese rollo de cliché sensual que ya se ha pasado el juego y es como una broma", comenta la conductora de 'Cuerpos especiales', que confiesa ser "una persona que le gusta hacer el tonto incluso en un ámbito sexo afectivo".

Para cocinar, cambia el registro completamente y se decanta por 'Caballito de palo', de Luis Fonseca, que según ella "te genera un buen tempo para la cocina" a la hora de "cortar las guarniciones o mover los guisos". Por último, la canción del verano por antonomasia para ella es 'Mayonesa' de Chocolate: "Es un tema que no envejece, da igual lo que batas, que siempre haces chocolate", afirma.