"Si este verano queréis ligar y ya tenéis una edad, toca ponerse al día con los términos que se usan ahora para definir las relaciones de pareja", asegura Cristina Pedroche antes de dar paso a las dos expertas en el amor Paula Arcila y Ana María Simón, que acuden para explicar qué significan los siguientes anglicismos: "Hacer pocketing, cuffing season y paper clipping".

El primero de ellos hace referencia a la situación que se genera en una pareja cuando uno de los miembros no quiere presentar a su familia y/o amigos. Es en este momento, cuando Paula Arcila cuenta una anécdota que le pasó a una amiga suya: "No la quería presentar, pero finalmente él cedió y la llevó a pasar una nochevieja con la familia".

Sin embargo, el desenlace no fue el que ella esperaba. Su chico la dejó con su familia y se fue a "por hielos": "Pero, no, no se fue a por hielos", aclara Paula, "se le dañó el coche en la otra casa a la que había ido, en la que estaban su mujer y dos hijos".

"Lo más lindo de esta historia es que la familia estaba compinchada", explica. "¡Pero eso no es pocketing, esto es hijoputing!", no puede evitar exclamar Quique Peinado al escuchar la anécdota que te dejamos al completo en el vídeo principal de la noticia.