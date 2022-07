¿Alguna vez has hecho pocketing, cuffing season y paper clipping? Estos son los nuevos anglicismos que se utilizan para definir las relaciones de pareja. "Vamos a explicar su significado, aunque no es más que poner un nombre raro a algo que se lleva haciendo toda la vida", asegura Cristina Pedroche, antes de pasar la palabra a Paula Arcila y Ana María Simón, las expertas en el amor de Zapeando.

Puedes ver el significado de estos términos y las divertidas confesiones amorosas de Valeria Ros, que asegura haber hecho uno de ellos y sufrido otro, en el vídeo principal de la noticia: "Pues yo solo vuelvo con el ex a las 5 de la mañana y cuando los cinco primeros no me han cogido", asegura entre risas.