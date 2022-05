Dani Mateo llama en directo a la espectadora elegida para concursar en la sandía millonaria. Se trata de Vanesa, que elige a Valeria Ros como su representante para hacer el divertido reto: cortar las dos partes de la sandía exactamente iguales.

Finalmente, la zapeadora no acierta por bastante diferencia y Vanesa no gana el premio. Eso sí, como no podía ser de otra manera vValeria Ros protagoniza un cómico momento al no entender el último mensaje de la espectadora. Y es que cuando la mujer saluda a su novio porque "lo está grabando", Valeria Ros cree que es un cámara del programa, desatando las risas del plató como puedes ver en el vídeo.

Valeria Ros intenta imitar a Chanel y termina haciéndose daño

Los zapeadores no dan crédito a lo que acaba de pasar en plató: al intentar hacer la coreografía de SloMo de Chanel, Valeria Ros termina metiéndose el dedo en el ojo. Puedes ver el surrealista momento en este vídeo.