Malú ha estrenado por sorpresa su nuevo single, 'Ausente', y la prensa ve mensajes "ocultos" en la letra de la canción. En Zapeando, Quique Peinado ha "arrojado luz al asunto" analizando frases del single al detalle. "Eres un extraño que pasea por mi casa. No te reconozco, no comprendo qué te pasa", es una de las frases de 'Ausente', tras lo que Peinado ha comentado: "Si un extraño se pasea por la casa de Malú y esta no llama a la Policía, está claro que es Albert Rivera". "Parecería que su relación de pareja se había enfriado en ese momento, si bien no da pistas de que sea Rivera", ha añadido.

"¿Qué otros dardos contiene la canción de Malú según los medios?", se ha preguntado entonces el zapeador, quien ha destacado otro verso de 'Ausente': "¿En qué lugar te busco cuando escapas de mi boca? Quien te entienda ahora será porque también se volvió loca". "Este es buen 'zasca'", ha señalado Quique Peinado, quien ha destacado que "la parte de 'quien te entienda, se volvió loca' sí que es un mensaje a Albert Rivera, porque a los políticos no hay quien los entienda". En el vídeo principal que acompaña a la noticia, puedes ver el análisis en profundidad de Quique Peinado al último single de Malú.