Serena Williams espera un segundo hijo junto a su marido Alexis Ohanian y ha revelado el sexo del bebé de una manera "muy normal porque ella es una chavala muy normal", Quique Peinado, con un espectáculo de luces con drones.

La extenista, su marido y su hija conocieron en ese instante si su bebé iba a ser niño o niña y han compartido el vídeo del emotivo momento. "Estas fiestas me gustan pero ya me sé el final", se queja Dani Mateo, pues apunta que "siempre se alegran, así no tiene gracia". Así que propone "apostar por uno de los dos" para darle más emoción.

Isabel Forner explica que es muy común acudir a la ecografía con una tercera persona que sea la que reciba la noticia y, de esta manera, ambos progenitores puedan enterarse después de esta manera tan original. Descubre el sexo del bebé en el vídeo principal de la noticia.