En Navidad el villancico de Mariah Carey, 'All I want for Christmas is you', suena en todas partes, "pero es que ya no te libras de ella ni volando en avión", se queja Miki Nadal. Y, es que, una azafata ha querido felicitar la Navidad de todos los pasajeros de este vuelo de Palma a Madrid al ritmo de esta canción.

Puedes escuchar su versión y su espectacular voz en el vídeo principal de la noticia: "Tiene mucho mérito porque el telefonillo del avión suena fatal", felicita el de Zaragoza. Por su parte, Dani Mateo se pregunta: "Con es apedazo de voz y no han aplaudido. ¿Pero y esta gente a qué está acostumbrada?".