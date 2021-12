Después de muchos días de votación para que los espectadores eligieran el look con el que Dani Mateo presentará las Campanadas en laSexta, por fin sabemos cuál ha sido el traje elegido. Si en la primera ronda de eliminación cayó el look más elegante, el Agente 0,07, al más puro estilo James Bond, luego le tocó el turno de Bugs Dani.

Y es que los espectadores han dejado claro que no querían ver a Dani Mateo disfrazado de conejo presentado las uvas, sino que querían ver al presentador con un traje mucho más llamativo y sexy: el de ElTonton John, que ha arrasó en la votación. Un traje rosa con pedrería, botas plateadas con tacón y sombrero, que era el favorito por muchos zapeadores como Josie, pero el propio Dani Mateo también había confesado sus preferencias en Zapeando.

"Pepa lleva poniendo piedrecitas hasta las 3 de la mañana"

Dani Mateo reconoció que prefería el look de ElTonton John y no, no solo porque quería estar guapo para dar las Campanadas sino porque Pepa, la mujer que estaba haciendo el traje, estuvo poniendo piedrecitas hasta las 3 de la mañana durante varias semanas. Y es que tantas pedrerías han dado mucho trabajo para crear ese espectacular traje. Puedes ver cómo lo explicaba en el siguiente vídeo.

"Me gustaría verte de rosa"

Entre Bugs Dani y ElTonton John, Lorena Castell lo tenía claro: "Me gustaría verte de rosa", afirmó la zapeadora a Dani Mateo, que reconocía que este traje era una pasada. Puedes verlo en este vídeo.