Ares Teixidó desvela en Zapeando que antes de empezar el programa se ha colado por equivocación en el camerino del aventurero vasco Gotzon Mantuliz, que ha visitado el plató para contar los detalles de su viaje en el Polo Norte para observar osos polares.

"¿Qué has visto allí?", se interesa Dani Mateo, que confiesa que se lo imagina antes de cambiarse "como el David de Miguel Ángel". La zapeadora reconoce que ha visto "cosas" pero aclara que ha pedido perdón por lo ocurrido.

"Me he equivocado, ha sido un error que no me puedo perdonar", señala, a lo que el presentador espeta: "Un error maravilloso". Puedes ver cómo lo ha contado en directo en el vídeo principal de la noticia.