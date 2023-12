La Voz 2023 ha llegado a su fin y Elsa Tortonda, del equipo de Luis Fonsi, se ha proclamado ganadora convirtiéndose así en la mejor voz de este país. Elsa, además, ha convertido a su coach en ganador por primera vez en España. La joven visita Zapeando para contar cómo ha sido su experiencia en el programa y cómo vivió la final.

Elsa les cuenta a los zapeadores que ha podido celebrar su triunfo con los familiares que han podido estar con ella en Madrid pero, más adelante, cuando vuelva a Villafranca de los Barros, su pueblo, lo podrá celebrar con el resto de sus familiares y amigos. La joven, como explica, no se esperaba en ningún momento ganar el programa. Como argumenta: "Para mi pensar en ganar era muy complicado ya que veía a mis compañeros como artistas enormes".

La joven está también muy agradecida a su pueblo ya que se han volcado con ella y no duda en afirmar que "el premio nos lo hemos llevado todos". Además, ha contado cómo ha sido su experiencia con Luis Fonsi como coach. Elsa no duda en afirmar que para ella "ha sido un sueño, ya no solo como artista sino también como persona". "Descubrir lo gran persona que es y todo lo que ha confiado en mi ha sido un gran premio", añade la cantante.

Dani Mateo le ha preguntado a Elsa sobre cuándo lanzará su disco. La cantante dice que desconoce cuándo lo lanzará y, añade, que todavía está "intentando procesar lo que pasó el viernes" pero, a pesar de ello, espera que sea pronto y que todo el mundo lo escuche.