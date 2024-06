La Vogue World 2024 también ha dejado cameos muy sonados como el de la cantante Katy Perry. La artista se enfundó un 'naked dress' muy arriesgado. "Para diseñarlo tuvieron que contratar un delineante porque las tiras de cuero están colocadas al milímetro", afirma Miki Nadal. Siguiendo esta línea, "la modelo Gigi Hadid apareció en la fiesta post desfile con un vestido que simulaba que un toples", añade el zapeador.

"Soy fan total", afirma Eduardo Navarrete tras ver el estilismo de la modelo. Para él es muy difícil escoger pero se queda con el vestido que simula el toples. "El primero es una obra de ingeniería, seguramente lo tiene que llevar pegado al pecho para que no se vea nada", afirma, "pero me quedo con el Gigi Hadid porque me parece más moderno".

"Ambos tienen mucho trabajo y mucho diseño detrás, pero me gusta más el segundo", añade. Dani Mateo confiesa que, en esta ocasión, él tendría mucho problema para escoger. En cambio, Miki apuesta por los dos vestidos.