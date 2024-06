Jiaping aparece en la mesa de Zapeando vestida con un tradicional vestido de novia de China. La colaboradora se ha emocionado cuando Dani Mateo le ha pedido que enseñe bien todo el look nupcial. Sin embargo, lo que iba a ser un momento de felicidad para ella se ha visto truncado con participación de Miki Nadal en este.

Desde la mesa del programa, el zapeador y humorista, se ha puesto a 'cantar' lo que él considera como una melodía tradicional China. La actuación de Miki Nadal no le ha sentado nada bien a Jiaping, pues según dice con su canción, estaba estropeando el momento y quitándole su felicidad. "No me siento feliz con esta canción", ha asegurado la colaboradora de Zapeando.