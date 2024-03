Muchos identifican el 'glam' como un estilo musical de la década de los 70 y 80, pero también se ha convertido una nueva tendencia en la moda. "Es directamente como si te fueras a bailar a Studio 54 a la hora de la caña, a las 12 del mediodía", apunta Eduardo Navarrete.

El experto describe este estilo como ir "pintadísima, arregladísima, monísima", con lentejuelas, colores y tejidos metalizados a cualquier hora del día. "A las que nos gusta arreglarnos, esto nos viene fenomenal porque esto es glamur a tope 'all day'", afirma.

"Muchas veces me arreglo para ir a la oficina y cuando llego me miro y digo: te has pasado. Me lo pongo todo, no como hoy, con un chándal, las crocs, una chaqueta llena de bolillas... He venido fatal", comenta el diseñador, ante lo que Dani Mateo apunta que igual que cuando él tiene un compromiso: "Cuando me tengo que arreglar, me visto como tú cuando no te vistes".