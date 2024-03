Drag Sethlas se ha proclamado ganadora del popular concurso de Atresplayer ‘Drag Race España: All Stars’. El artista canario visita Zapeando para hablar sobre qué ha supuesto participar en el programa y explicar qué hará con su premio.

La drag fue la sexta clasificada en su edición pero eso no le impidió darlo todo en la versión 'All Stars’. "Cuando voy a concursar voy con la mentalidad de que voy a ganar", afirma. "Hay una inversión económica, hay un esfuerzo que al final o lo haces o para ir a concursar y pasar el rato me quedo en mi casa", añade el artista.

Dani Mateo no duda en preguntar cuanto el desembolso económico que le ha supuesto participar en el programa. "Depende", afirma Drag Sethlas. "Tengo la suerte de contar con amigos diseñadores que me hacen muchos favores, pero no es lo mismo una edición normal, que te puedes gastar en torno a los 10.000 euros, que una All Stars, que puede ser el doble", desvela.

Gracias a su victoria, Drag Sethlas ha ganado un premio de 30.000 euros y tiene muy claro en qué lo gastará. Descúbrelo en el vídeo principal.