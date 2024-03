‘Drag Race España: All Stars’ ya tiene vencedora: la canaria Drag Sethlas. En la final se tuvo que medir Juriji der Klee, Samantha Ballentines y Hornella Góngora en varias pruebas en las que llevaron a cabo un homenaje a la revista y al cabaret español y, además, llevar a cabo varias batallas de lipsyncs que dejaron momentos imborrables.

Drag Sethlas es originaria de Las Palmas de Gran Canaria, un lugar con una gran tradición drag. Como cuenta a los zapeadores, esto es una ventaja debido a la cultura y aprendizaje drag que hay en la zona pero, a la vez, también una desventaja porque el drag que hace allí "no está hecho para un formato como este". "Aquí hay que adaptarse, nosotros somos drags de espectáculo, de concurso, de piruetas y en ‘Drag Race' hay que hacer muchas más cosas", añade.

Además de artista, Drag Sethlas también es maestro de Educación Infantil, algo que llama la atención de Torito. Como explica la artista, que actualmente no ejerce de ello, su experiencia como drag "me ayuda mucho y me da mucha facilidad a la hora de hacer cosas con los niños". Sethlas argumenta que: "Los niños son muy creativos y tienen unas mentes muy abiertas, les encanta bailar y crear cosas, y esto les maravilla".