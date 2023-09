A pesar de los momentos divertidos que se viven en el talent musical 'La Voz', muchas veces sus coaches también tienen momentos de bajón. Y, en esta ocasión, le ha tocado a Antonio Orozco. Aparentemente, ningún concursante estaba eligiendo su equipo. "No puedo creer que todo el mundo pase de mí todo el rato", se ha lamentado el coach.

Es por ello que ha decidido llamar a su oráculo, que no es otra que ¡su madre! En la llamada, Orozco le ha contado a su madre que Malú le había "superbloqueado", algo que ha provocado que ella le deje un mensaje muy claro a la cantante: "Dile a Malú que por mi hijo mato". Una frase que ha provocado las risas del resto de coaches y del público.

El cantante se ha quejado, además, de que "no le ve nadie". Ante esa afirmación, su madre le ha dicho: "Tu estás muy lindo para que no te vean". Orozco, se ha vuelto a lamentar de que Malú le había superbloqueado, a lo que su madre ha contestado: "Malú, deja a mi niño tranquilo, sé su amiga mujer". Y le ha aconsejado a su hijo que no trabajara más con el resto de coaches.