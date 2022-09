Valeria Ros muestra en el vídeo principal de esta noticia el divertido momentazo que ha protagonizado Joe Biden y que Jimmy Fallon ha imitado en el plató de su programa: 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'.

Y es que durante un mitin, el presidente de Estados Unidos fue interrumpido por un hombre que le gritó 'mentiroso'. Rápidamente, los presentes comenzaron a abuchear al hombre mientras el presidente gritaba 'no, no, no' pidiendo que le dejaran en paz para acto seguido decir: "Todo el mundo tiene derecho a ser idiota". Un cómico momento que se ha hecho viral y que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.