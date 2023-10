Recientemente se celebró el partido entre el Barça y el Real Madrid. En las gradas del Camp Nou pudo verse a los Rolling Stones disfrutando del Clásico. Pero no fueron los únicos músicos que se dejaron ver en el partido. El Chiringuito tuvo la oportunidad de entrevistar al dúo musical Estopa a la salida del partido.

Como se puede ver en el vídeo principal, David y José Muñoz no dudan en vacilar a Marc Núñez, reportero del programa deportivo que se encontraba a la salida del campo. Primero, David le dice que son los Rolling Stones pero "lo que pides por Aliexpress" aunque, no duda en añadir que ellos "son más guapos". El reportero les pregunta que cuando podrán ver su nombre en las camisetas del Barça, en alusión a que durante el partido en las camisetas de los blaugranas hacían referencia al grupo británico. José Muñoz, divertido, le responde que "eso lo hemos vendido, confirmado" aunque no saben cuando se verá, a lo que su hermano David añade que "alimentamos el rumor".

Estopa, además, no dudan en hacer un análisis del partido diciendo que ha sido "trepidante" pero que al final no había podido ser "para sus intereses 'barcelonísticos'". Además, añaden que "hay que pensar que hay muchas bajas, no está Pedri, no está Frenkie, y con ellos esto no pasa". David, añade además, que "el Madrid tiene a Camavinga que es un cabrón, ¡buenísimo!".

En cuanto a las polémicas con el árbitro, no dan excesiva importancia ya que, como explican, "desde el campo no se ve". "El Madrid tiene unos jugadores físicamente portentosos y el Barça somos unos niños, pero mola ser niño y tener la aventura de los niños" y concluyen con "de todo se aprende". Un análisis que causa las risas de los colaboradores de El Chiringuito y los Zapeadores.