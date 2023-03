"Influencers, vuestro reinado del terror ha terminado", destaca Dani Mateo, que manda un mensaje: "Españoles, decidle adiós al consumismo y hola a la austeridad porque una nueva moda ha llegado a Tik Tok, las des-influencers".

Por ejemplo, Eira, una joven de 29 años con más de medio millón de seguidores en Tik Tok que usa su poder para pedir que se termine el consumir a lo loco. "No es normal que la gente se compre ropa cada semana", critica Eira, que lamenta la gente que tiene miles de productos para la cara: "A tu piel solo le hacen falta tres productos".

Pero Eira no es la única, el #desinfluencing lleva más de 170 millones de visualizaciones en Tik Tok gracias a influencers como Ana Isabel, que cuenta en qué cosas no se va a gastar el dinero en 2023. "No merece la pena hacerse las uñas, en casa te las puedes dejar arregladas", destaca la joven, que afirma que tampoco pagará entrada para las discotecas: "Si salgo de fiesta no me voy a dejar clavar 25 euros que te cobran en Madrid".