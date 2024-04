Tirarse en paracaídas es una experiencia extrema que muchas personas quieren vivir debido a la adrenalina que genera. Pero, tras ver el vídeo que ha grabado la influencer Lola Lolita, y que ha logrado hacerse viral, seguro que muchas personas se cuestionarán el llevar a cabo esta actividad.

Como se ve en las imágenes, la joven no deja de gritar llamando a su madre. Además, justo antes de realizar el salto, enganchada con un instructor, la joven dice: "Soy un plátano". "Soy el instructor e igual no salto", afirma Dani Mateo. "¿Tú te fiarías de un instructor que lleva en le casco la pegatina de un superhéroe que no volaba bien?", apunta Iñaki Urrutia.

Varios zapeadores ya han vivido esta experiencia. Por ejemplo, Cristina Pedroche, en base a su experiencia, cree que el problema de Lola Lolita fue hacerlo junto a su hermana. "Yo lo hice con Mario Casas y, cuando él se tiró, yo ya no quise tirarme. Lo peor es ver a la otra persona como desaparece del mundo", afirma. Por ello recomienda tirarse siempre el primero.