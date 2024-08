Demi Moore ha vuelto a ser el centro de atención al protagonizar la última portada de la revista 'Interview'. Con 62 años, la actriz luce espectacular, desafiando una vez más los estereotipos sobre el envejecimiento en Hollywood.

El impactante posado de Moore está vinculado a su próxima película, en la que interpreta a una estrella obsesionada con la juventud. En la trama, su personaje recurre a una droga experimental que promete hacerla parecer más joven, un reflejo de la presión por mantener una apariencia juvenil en la industria del entretenimiento.

Durante el programa Quique Peinado no dejó pasar la oportunidad para bromear sobre la apariencia de Moore en la portada: "No me queda claro si se ha pasado con la operación de los carrillos o si se está mordiendo como Mario Vaquerizo".