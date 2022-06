Quique Peinado cuenta en el vídeo de arriba las novedades de Love Island: "Paola parece que ha encontrado en Eder a su típica pareja de jacuzzi ideal". Y es que desde que se fue Mauricio, Paola ha ido cambiando de pareja sin tener una clara... hasta ahora.

Sin embargo, no todo es tan bonito como parece y es que la joven está decepcionada tras su noche en la suite con Eder. La joven contó a Luis que al final no pasó nada con Eder en la suite. "Me da rabia, pero la noche en la suite al 100% no la hemos disfrutado", ha contado la propia Paola después a las cámaras. Pero, ¿por qué piensa Cristina Pedroche que Eder no quiso que pasar nada con Paola? Así lo explica en el vídeo.

El tenso reencuentro entre Rafa y Lara

Además, en el siguiente vídeo puedes ver las llamativas caras de Luis al vivir el tenso reencuentro entre Rafa y Lara sabiendo que se lió con Mireia en Love Island.