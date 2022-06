Dani Mateo destaca las novedades de Love Island y es que en el último programa vimos "lo más grande" y no, "no es que nadie hiciera nudismo". El presentador de Zapeando se refiere a la relación de Lara y Rafa, que peligra después de que el isleño tuviera algo con Mireia aunque él lo niegue. "Yo con Mireia no he tonteado", ha insistido el joven a sus compañeros, que confiesan que no le creen. "He visto fichas policiales con menos cara de culpabilidad que Rafa", afirma Valeria Ros.

Tras ello, ha llegado el momento del reencuentro con Lara, su pareja, y la tensión se palpaba en el ambiente. Aunque el joven decidió seguir con Lara, las caras de los compañeros, sobre todo de Luis, sabiendo lo que había ocurrido con Mireia eran un poema. "La culpabilidad le hace ser la persona tan extraña que entró, queda fatal", explica Cristina Pedroche. Y es que hasta Lara se dio cuenta de que algo ocurría. Puedes ver el tenso reencuentro en el vídeo principal de esta noticia.