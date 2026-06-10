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En el río Colorado

La naturaleza es sabia y hace montañas con forma de torrezno: Francisco Cacho explica en vídeo los secretos de este paisaje de Arizona

Francisco Cacho nos descubre White Pocket, en Arizona, un espectacular paisaje en las inmediaciones del río Colorado que, para visitar, lo mejor es ir acompañado de sus habitantes originales, los indios navajos.

Francisco Cacho nos descubre White Pocket, en Arizona, un espectacular paisaje en las inmediaciones del río Colorado que, para visitar, lo mejor es ir acompañado de sus habitantes originales, los indios navajos.

La naturaleza se ha pasado el juego en lo que a trampantojos respecta con las montañas con forma de torrezno que se encuentran en Arizona, aunque Virginia Riezu cree que "sería maravilloso que estuvieran en Soria".

Francisco Cacho explica que estamos ante unos alucinantes paisajes de arenisca roja que crecen en los estados de Arizona y Utah en las inmediaciones del río Colorado.

Su nombre es White Pocket y "es el resultado de la erosión del viento y el agua durante millones de años, que han ido formando cañones y rocas gigantescas onduladas y en espiral".

Para poder visitar este auténtico prodigio de la naturaleza, el meteorólogo de laSexta explica que lo mejor es "ir acompañados de los indios navajos, que son los habitantes originales de estos territorios".

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