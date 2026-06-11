De enseñar qué es el calor a ser un ejercicio práctico: los colegios se asfixian y demandan "una solución para este calor"

¿Por qué es importante? El PP ha votado 'no' este jueves a climatizar las aulas en Madrid, pero las altas temperaturas afectan a los centros de toda España, donde en muchos se "superan las condiciones térmicas que dice la normativa" , ya que, como máximo, la ley lo fija en 27 grados.

El Partido Popular ha votado en contra de climatizar las aulas en Madrid, lo que ha generado críticas debido a las altas temperaturas que enfrentan los estudiantes. Esta problemática no se limita a Madrid; en Cataluña, incluso se ha creado un mapa para protestar por las temperaturas extremas en las aulas, que han alcanzado hasta 38,5 grados. En Sevilla, se han adoptado medidas como el uso de ventiladores pulverizadores, pero no solucionan el problema. En Bilbao, el problema persiste desde hace 25 años. En Valencia, las temperaturas en las aulas superan los 27 grados, el máximo permitido por la normativa.

El PP ha votado 'no' este jueves a climatizar las aulas en Madrid. Pero que se enseñe qué es el calor en el temario escolar, en los libros, no quiere decir que tenga que ser un ejercicio práctico, porque el resultado puede ser un suspenso en el estado de salud. "Salen chorreando de sudor", ha asegurado una mujer frente a un centro escolar.

Esta situación no solo ocurre en Madrid. Las distintas manifestaciones en varias provincias muestran un descontento generalizado y demandan "una solución para este calor". En Cataluña hasta se ha creado un mapa para indicar y protestar por las temperaturas de las aulas. Por ejemplo, en las últimas 24 horas, el top 10 de clases con las temperaturas más altas van de los 32,5 grados a los 38,5.

"A las cuatro y media de la tarde ponía 31 grados". Marta y Meritxell son madres de alumnos de un colegio de Barcelona donde hay un plan específico para la climatización. Sin embargo, han explicado que no funciona correctamente. "Hay días que funciona y días que no funciona con todo el calor que hace", han señalado.

En un colegio de Sevilla tienen que adoptar medidas diferentes dentro. "Les decimos que vengan con ropa ligera, les dejamos que traigan unos ventiladores pulverizadores para que se refresquen", ha explicado una profesora. Pero ha dejado claro que "no solucionan el problema del calor".

No es algo nuevo, desde el AMPA de Bilbao hablan a laSexta de hace 25 años con el mismo problema de ahora. "El calor se quedaba dentro del aula e iba a más", ha aseverado una profesora. Y las clases se transforman. "Teníamos que dar clase en los pasillo y los exámenes y todo", ha apuntado una estudiante.

En Valencia, el profesor Francesc Cerdà recuerda que las temperaturas "superan las condiciones térmicas que dice la normativa" , ya que, como máximo, la ley lo fija en 27 grados.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido