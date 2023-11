Dani Mateo conecta, como cada tarde, con el plató de Más Vale Tarde, donde le esperan Iñaki López y Cristina Pardo para dar la última hora de la actualidad informativa. "Ya no eres la rubia mejor peinada de la cadena", suelta contra la presentadora, que prefiere callar a decir lo que está pensando al ver los looks que lucen los zapeadores por el décimo aniversario del programa.

"No hemos visto el programa desde el principio, pero no me queda claro si es un homenaje a Boris Johnson o a Raffaellá Carrà o Trump", no puede evitar reaccionar Iñaki López.

"Yo soy un poco Trump y en el caso de Miki es un poco homenaje a Lauren Postigo y Quique Peinado suena para la segunda temporada de Sálvame por el mundo", continúa Dani Mateo con la broma, tal y como puedes ver en el vídeo principal de la noticia.