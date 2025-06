Nuria Fergó monta en cólera sobre el escenario y suspende un concierto: "Ya no puedo más, hay que respetar a los artistas"

Los problemas de sonido que Nuria Fergó detectó en las pruebas previas al concierto fueron los causantes de que la artista decidiera cancelar el espectáculo apenas unos minutos antes de que diera comienzo. Así lo manifestaba ella misma sobre el escenario, como podemos ver en este vídeo de @mago.lumaky que recoge Aruser@s.

"No hay unos mínimos. Si yo vengo aquí y me toman el pelo, no puedo", decía enfadada sobre el escenario. "Me he tragado muchos y hay que poner límites y esta noche es la primera vez que lo hago, porque ya no puedo más", reconocía.

"Hay que respetar a los artistas y si no, que no nos contraten", reivindicaba. La cantante explicó que el recinto no reunía los requisitos técnicos mínimos para ofrecer un buen concierto.

En el plató del programa de laSexta, los colaboradores apoyan a Nuria Fergó en su decisión. "No se escuchaban ni ella ni los músicos", informa Tatiana Arús. "Es posible que ella no se escuchara bien y antes de dar un mal concierto y que luego salgan vídeos en los que parezca que está definando, quiso hacerlo en condiciones", explica la periodista musical Cris Dalmau.