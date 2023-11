Dani Mateo conecta, como cada tarde, con el plató de Más Vale tarde, donde le esperan Cristina Pardo e Iñaki López, que no pueden reaccionar a sus 'glamurosos' looks por el décimo aniversario de Zapeando. "No hemos visto el programa desde el principio, pero no me queda claro si es un homenaje a Boris Johnson o a Raffaellá Carrà o Trump", dice Iñaki López.

"Yo soy un poco Trump y en el caso de Miki es un poco homenaje a Lauren Postigo", se defiende el catalán. "Y Quique Peinado suena para la segunda temporada de Sálvame por el mundo", continúa con su ironía.

Puedes ver este divertido momento y las cómicas reacciones de Iñaki López y Cristina Pardo al verles en el vídeo principal de esta noticia. "¡Qué horror!", se le escapa a la presentadora de Más Vale Tarde que no puede evitar reír.