Dani Mateo, al ver la tarta que preparó Juan del Val para Nuria Roca: "Es el león come gambas de las tartas"

El domingo 23 de marzo, Nuria Roca celebró su cumpleaños en directo en 'La Roca' con una sorpresa preparada por Juan del Val: una tarta para soplar las velas. Sin embargo, lo que parecía ser un momento sencillo se convirtió rápidamente en un caos.

Juan del Val no terminó de dominar la manga pastelera y, aunque intentó varias veces, terminó poniéndose completamente perdido de nata. A pesar de este pequeño desastre, al final logró darle forma a la tarta. Un postre que ha llamado la atención de los zapeadores.

Desde Zapeando Dani Mateo no ha podido comentar las dotes culinarias de Juan del Val. "El león come gambas de las tartas", ha bromeado Dani Mateo al ver el vídeo. Y, como era de esperar, no dejó pasar la oportunidad de añadir: "Cómo puede estar Juan del Val sexy incluso haciendo una mierda de tarta."