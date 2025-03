Nuria Roca celebra con humor su cumpleaños en La Roca: "Estoy más vieja. Ni el cumpleaños ni la edad me representan"

Este 23 de marzo, el programa La Roca comenzó con una celebración especial: su presentadora, Nuria Roca, cumple 53 años. Sus compañeros no quisieron dejar pasar la ocasión y, nada más arrancar la emisión, le cantaron el tradicional 'Cumpleaños Feliz'.

Sin embargo, la periodista dejó claro que no es muy fan de celebrar este día. "Estoy más vieja. Ni me representa el cumpleaños, ni me representa la edad y no quiero hablar más del tema", expresó con humor, aunque agradeció el cariño del equipo y del público.

Uno de los momentos más comentados lo protagonizó Juan del Val, quien quiso elogiar a Nuria: "¿Cómo se puede decir que tú estás vieja con el aspecto que le estás ofreciendo a los televidentes?". Pero el halago pronto quedó en segundo plano cuando le preguntaron si ya le había dado su regalo.

"Aún nada", respondió Nuria sin rodeos. Para salir del aprieto, Del Val se apresuró a aclarar: "Esto no es del todo cierto. Evidentemente, esta noche nos vamos a ir a cenar y tendrá su correspondiente regalo".

Puedes ver el momento completo en el vídeo de La Roca.