Dani Mateo se muestra 'dolido' por la victoria de Melody en el 'Benidorm Fest' : "Lo de Sonia y Selena me partió el corazón"

El presentador de Zapeando sigue 'dolido' porque Sonia y Selena no consiguieron clasificarse para la final del Benidorm Fest. Por eso, es incapaz de celebrar la victoria de Melody, aunque eso no significa que no se alegre por ella.

España ya tiene nueva representante para Eurovisión 2025: Melody, quien competirá el próximo 17 de mayo en la ciudad suiza de Basilea. En Zapeando, recuerdan el momento en el que la icónica cantante se alzó con el micrófono de bronce en el 'Benidorm Fest' gracias a su canción 'Esa Diva'.

Sin embargo, Dani Mateo reconoce que no puede celebrar el triunfo de Melody por principios. "Como el que marca un gol contra su antiguo equipo, yo no lo celebro", comienza diciendo el presentador de Zapeando.

"A mí lo de Sonia y Selena me partió el corazón", explica Mateo, lamentando una vez más que el dúo no consiguiera clasificarse para la gran final. "No es que no me alegre de quien ha ganado, pero no lo puedo celebrar", añade Dani Mateo.