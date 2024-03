A punto de cumplirse cuatro años del confinamiento por la covid-19, se ha conocido que un hombre alemán de 62 años se ha puesto la vacuna por su cuenta 217 veces en dos años, o lo que es lo mismo, dos inyecciones por semana. "Según dicen, no ha tenido ningún efecto secundario porque él ya era así de antes", comenta Dani Mateo.

Tras preguntarle Valeria Ros si todas las dosis eran de Moderna, Mateo afirma que "él las mezcla porque dice que suben más". "No tiene que funcionar bien esa vacuna cuando se ha metido 217 y no le ha pasado nada", apunta por su parte Miki Nadal.

"Lo peor es que no son 217 vacunas, son 217 chips", ironiza el presentador de Zapeando, mientras Valeria asegura que "por lo que me han dicho del alemán, se come una y cuenta 400".