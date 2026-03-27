Dani Mateo y los colaboradores de Zapeando recuerdan los 20 años de laSexta: "Sois unos pedazos de espectadores: gracias por estar"

laSexta cumple 20 años y nuestros zapeadores recuerdan en un vídeo algunos de los momentos más emocionantes. El primero en aparecer en ese vídeo nada más y nada menos que Emilio Aragón.

Estamos de cumpleaños. laSexta cumple 20 años, y en Zapeando han recordado en un vídeo los mejores momentos de esta cadena: "20 años de historias, de personas, de momentos y de emociones compartidas, y sobre todo, de vosotros, los espectadores a los que os lo debemos todo", celebraba Dani Mateo, que dice llevar 19 de esos 20 años.

"¿Habéis visto que salió al principio y al final?", se sorprende Mateo. "Dos de tus reencarnaciones", bromeaba Nacho García. María Gómez igualmente bromeaba con estar en la cadena trabajando "¡y no había nacido todavía cuando se estrenó!", ironizaba.

Pero bromas aparte, "sí, laSexta es un pedazo de cadena", tal como reza el vídeo, y vosotros, añadía Mateo, "un pedazo de espectadores por estar ahí desde el primer día. Felicidades a vosotros también".

En el vídeo podemos ver al completo las bromas de nuestros zapeadores, así como el vídeo promocional que celebra los 20 años de esta casa, 20 años de información, de mucho periodismo, de mucho entretenimiento y de muchas risas. Gracias a todos por estar ahí.

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