Ahora

¡Estamos de cumpleaños!

Dani Mateo y los colaboradores de Zapeando recuerdan los 20 años de laSexta: "Sois unos pedazos de espectadores: gracias por estar"

laSexta cumple 20 años y nuestros zapeadores recuerdan en un vídeo algunos de los momentos más emocionantes. El primero en aparecer en ese vídeo nada más y nada menos que Emilio Aragón.

20 años de laSexta - Zapeando

Estamos de cumpleaños. laSexta cumple 20 años, y en Zapeando han recordado en un vídeo los mejores momentos de esta cadena: "20 años de historias, de personas, de momentos y de emociones compartidas, y sobre todo, de vosotros, los espectadores a los que os lo debemos todo", celebraba Dani Mateo, que dice llevar 19 de esos 20 años.

"¿Habéis visto que salió al principio y al final?", se sorprende Mateo. "Dos de tus reencarnaciones", bromeaba Nacho García. María Gómez igualmente bromeaba con estar en la cadena trabajando "¡y no había nacido todavía cuando se estrenó!", ironizaba.

Pero bromas aparte, "sí, laSexta es un pedazo de cadena", tal como reza el vídeo, y vosotros, añadía Mateo, "un pedazo de espectadores por estar ahí desde el primer día. Felicidades a vosotros también".

En el vídeo podemos ver al completo las bromas de nuestros zapeadores, así como el vídeo promocional que celebra los 20 años de esta casa, 20 años de información, de mucho periodismo, de mucho entretenimiento y de muchas risas. Gracias a todos por estar ahí.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump se plantea enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio tras prorrogar su ultimátum a Irán
  2. Crece la asfixia económica mundial por el bloqueo de Ormuz: los cortes de combustible podrían llegar a Europa en abril
  3. El Gobierno anuncia que la jornada de 35 horas a los funcionarios del Estado se aplicará a partir de abril
  4. El Supremo estudiará un caso similar al de Noelia para sentar jurisprudencia sobre si un padre puede recurrir la eutanasia de su hijo
  5. La historia de Maite, una 'okupa involuntaria' en riesgo de desahucio tras el suicidio de su novio: "Primero perdí a Jon, ahora pierdo nuestra casa"
  6. El indignante desprecio con el que los asesinos de Francisca Cadenas se referían a las mujeres: "Luego dicen que las violan..."