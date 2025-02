Dani Mateo anuncia el nuevo reto de Verdeliss: "La próxima carrera la hará con los ocho niños a la espalda"

"¡Pero no suda! Me trae loco que no sude. ¡Mira qué pelo! ¡Está perfecta!", así reacciona Quique Peinado tras ver a Verdeliss batir el récord de España de 100 kilómetros. Descubre el resto de reacciones en el vídeo de Zapeando.

Verdeliss lo ha vuelto a hacer. La influencer ha conseguido marcar otro hito en su carrera deportiva y ha batido, por segunda vez, el récord de España de 100 kilómetros.

"Tenemos que felicitar a la ultrafondista y amiga de Zapeando, Verdeliss, que acaba de batir el récord de España de 100 km. Lo ha hecho en un tiempo de siete horas", señala Maya Pixelskaya.

Por otro lado, Quique Peinado no da crédito a las imágenes de la influencer cruzando la meta. "¡Pero no suda! Me trae loco que no sude. ¡Mira qué pelo! ¡Está perfecta!", comenta el zapeador. Mientras tanto, Dani Mateo bromea diciendo que "la próxima carrera la hará con los ocho niños a la espalda".