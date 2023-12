Ares Teixidó asegura en Zapeando que tienen que darle "el premio a la tía del año", pues cuenta que está escuchando villancicos en bucle. Pero Miki Nadal la interrumpe al fijarse en sus manos mientras gesticula: "No las muevas mucho, que llevas unas uñas...".

"¡Cómo me vende de esta manera! Tener compañeros para eso", se queja la zapeadora, y explica que no le ha dado tiempo a hacerse la manicura. "Y tendríais que ver las de los pies...", añade el de Zaragoza.

Quique Peinado le recuerda que ya la avisaron el lunes y "toda la semana sin hacerte las uñas", dice. "¡Ponte guantes!", le espeta Nadal, ante lo que esta decide hacerle caso para ocultarlas, y María Gómez le advierte de que cualquier cosa que no quiera que se sepa, a la última persona que hay que decírselo es a Miki Nadal: "Pareces nueva".

"Sabía que me iba a vender, pero no pasa nada porque ya me he quitado un lastre de encima", declara la catalana. Puedes ver este momento en el vídeo principal de la noticia.