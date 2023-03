"Si tenéis mascota, cerrad la puerta", aconseja Quique Peinado a las parejas de España si quieren tener un momento de intimidad. De lo contrario, avisa el zapeador, podrían pasar, según él, un rato "incómodo" como los protagonistas de este vídeo viral de Zapeando.

La pareja comienza a besarse mientras su perro les mira fijamente. "¿Curiosidad o celos?", se pregunta Quique Peinado, que no tiene claro qué estará pasando por la cabeza del can, aunque Thais Villas asegura que al perro no le gusta nada la escena y destaca que "está celosísimo".

"Esto pasa mucho en los tríos, siempre hay uno que mira", apunta Dani Mateo, e Isa Forner le pregunta si lo sabe por experiencia, pero el presentador lo niega y aclara que lo sabe por "las películas".