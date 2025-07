Angie Cárdenas, sobre la rutina diaria de Sofía Vergara: "Me encanta que hable con esa naturalidad"

La gran Sofía Vergara ha venido hasta Madrid para presentar su línea de belleza, algo que caracteriza a la actriz, por lo que ha contestado con su naturalidad propia cuando le han preguntado acerca de su rutina de bellezaactual. En Aruser@s, comentan que se debe ser así de sincera a la hora de hablar del envejecimiento.

Además de ser una mujer bella por fuera, también lo es por dentro, porque una de las cosas que más destacan de ella es su carisma. "Antes hacía gimnasio cuando podía y comía lo que quería. Ahora que ya estoy más viejita me cuido más, pero todo con moderación porque me gusta disfrutar", reconoce la actriz-

De hecho, en el programa destacan el color de pelo de la colombiana, que parece ir "al revés que todas las celebrities". Ella va oscureciendo su cabello, mientras que las demás se vuelven rubias para disimular las canas.

Definitivamente, a cualquiera le gustaría conservarse tan bien con 52 años, porque tal y como dijo en Modern Family: "Do you know how many women would kill to look like this at my age?" (¿Sabes cuátnas mujeres matarían por estar como yo a mi edad?)