Cristina Pedroche lo rompe (ahora todo) antes de las Campanadas: "Quedan 5 días y sí..."

Cristina Pedroche lo rompe todo los días antes de las Campanadas: "Quedan 5 días y sí..."

Si hace 10 días la presentadora de televisión rompía varios espejos junto a sus vestidos de las Campanadas, en un nuevo vídeo publicado a cinco días de las Campanadas rompe mucho más, incluso algún vestido.

Diez días antes de las Campanadas, Cristina Pedroche aparecía desnuda, con un bate en la mano, pasando uno a uno por delante de todos los looks que ha vestido en la presentación de la última noche del año. "Si creías que lo habías visto todo...", decía el vídeo, en el que la presentadora rompía en mil pedazos uno de los espejos frente a los cuales se mostraba. "Pues sí. Lo voy a hacer". Nada como un pequeño adelanto para generar expectación. Y es que su gran amigo Josie ya lo ha dicho: este año va a "estallar" más de una cabeza. Hasta la madre de Pedroche puso una gran cara de susto al ver el vestido de las Campanadas de este año.

Ahora, cinco días antes de la Nochevieja, Pedroche lo ha vuelto a hacer. Si en el primer vídeo rompía espejos, ahora lo rompe todo: un reloj, una copa de vino con las 12 uvas de las Campanadas, muchos elementos de sus vestidos de los últimos años... incluso uno de los vestidos. "Quedan 5 días... y sí, lo voy a hacer".

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.