Así reaccionó la madre de Cristina Pedroche al ver su vestido de las Campanadas: "La cara de susto..."

La presentadora ha publicado en sus redes sociales una conversación con el diseñador de moda Josie, con quien comparte una profunda amistad, en la que hablan del vestido que llevará Pedroche este año en las Campanadas.

"El estallido de cabezas es maravilloso un año más": con estas palabras el diseñador de moda Josie definía lo que cree que será el momento en el que España vea por primera vez el que será el vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas de este año. Josie, con quien mantiene una profunda amistad, dijo el año pasado que el vestido de 2024 era "el mejor" que había llevado la presentadora hasta el momento. Hacía referencia al vestido hecho con leche materna que vistió durante la salida del año 2024.

¿Y qué pasará en 2025? Apunta alto. "Creo que este año estarás en el mejor de los puertos...", escribió a Josie a Pedroche en una conversación privada por WhatsApp que ellos mismos han publicado en sus stories de Instagram. "Gracias por lanzarte a la locura de este año, y por confiar una vez más", le dice Josie a la presentadora.

Pero en este pequeño mensaje hay un detalle que puede dar signos de cómo será el vestido de este año: la reacción de la madre de Pedroche. "La cara de susto de tu madre me confirma", dice Josie, que Pedroche estará en "el mejor de los puertos". Con ganas del día 31 de diciembre, la expectación sobre el vestido de Pedroche para despedir 2025 y dar la bienvenida al año 2026 es máxima, como suele ocurrir siempre a final de año.

Este año, las Campanadas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote pueden disfrutarse directamente en laSexta, además de en atresplayer y en Antena3.

