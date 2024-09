Cristina Pedroche es una de las invitadas en el programa 'Pasapalabra' de Antena 3. La zapeadora se enfrentó a King África en 'La pista musical', una prueba en la que se debe adivinar una canción gracias a varias pistas. Como se puede ver en las imágenes, Pedroche solo necesitó unas pocas palabras del tema para tener claro que era 'Mamá' de Rigoberta Bandini. "No te la sabes, y yo sí", afirma Cristina mientras 'aporrea' el pulsador.

"Es que además tengo una historia con esta canción... se me está poniendo la piel de gallina", explica Pedroche. La zapeadora cuenta que tuvo dos momentos de su vida, antes de ser madre, en los que notó que quería serlo. "Uno fue aquí, en 'Pasapalabra', cuando Conchita cantó 'Mi viaje', y otro fue con esta canción", explica emocionada al borde del llanto. A pesar de ello, no duda en bailar con Roberto Leal el tema.

"Cristina, ¿cómo es eso de bailar y llorar a la vez?", le pregunta Dani Mateo. "No lo sé, es una nueva versión de mí y se me da bien", responde ella divertida. No te pierdas el emotivo momento en el vídeo principal.