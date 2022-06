Love Island llega a su final y Cristina Pedroche avanza muchos de los detalles del programa del amor. De las cuatro parejas que quedaban, solo dos llegarán a la final. Miki Nadal destaca en el plató que la pareja favorita de Zapeando para ganar Love Island es la formada por Yaiza y Luis, "el papi": "Por sus poesías, por sus demostraciones de amor y porque ayer "El papi" dejó algo que dejó a Yaiza en shock".

Puedes verlo en el vídeo principal de esta noticia, donde Cristina Pedroche explica por qué, entre las parejas, que quedan ya no están Paola y Eder: "Ella no confiaba en él y ya está, porque él tampoco le dio motivos para confiar". "Hasta que entró Eder, Paola era una de las chicas más fuertes y pensó que él iba por estrategia y él no se encargó de demostrarle que no era por eso, ella es una tía increíble y la entiendo", afirma Cristina Pedroche, que desvela que está en Instagram "bicheando lo que hace": "Hay dos que ahora se han liado y en la casa no se gustaban".