Los zapeadores charlan en el plató sobre las reacciones que tienen las personas cuando les ven por la calle. "A Cristina le dicen tantas cosas que es imposible filtrar", bromea Dani Mateo, que pregunta a su compañera por lo más raro que le han dicho.

"A mí me llaman Pedroche todo el tiempo", contesta la zapeadora, que cuenta una anécdota que vivió hace poco con un chico en una cafetería. Cristina Pedroche cuenta que estaba sin maquillar y con el moño puesto cuando un chico se le acercó para decirle que se parecía mucho a la Pedroche. "Pensé que me estaba vacilando y me dijo que yo era mucho más guapa que ella", recuerda Pedroche, que destaca que "fue todo mal". Puedes conocer la anécdota al completo y otra que cuenta Dani Mateo sobre el actor Gabino Diego en el vídeo principal de esta noticia.