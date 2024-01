Un día más, Zapeando conecta con, en esta ocasión, Cristina Pardo en solitario para conocer qué se cuece en el plató de Más Vale Tarde. La presentadora explica que su compañero, Iñaki López, "sigue rodando, Dani Mateo malo y tú y yo las jefas del cotarro".

En el vídeo sobre estas líneas, Valeria Ros repara en que Cristina tiene un dedo vendado. La periodista explica que "me he quemado con la plancha del pelo aquí cuando me estaban peinando". "Normalmente me peinan, pero ha habido un momento en que he ido a coger la plancha para rematar el asunto y la he cogido, pero bien", comenta.