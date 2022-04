"¿Queréis saber cuál es, ahora mismo, la sonrisa más famosa de Instagram?", pregunta Iñaki Urrutia a sus compañeros de Zapeando, y adelanta que no es ni la de "Ariana Grande", ni mucho menos la de "Cristiano Ronaldo". "Es la de un perro coreano que no puede ser más cuqui", desvela antes de mostrar su perfil de redes sociales, "y su dueña lo sabe, por eso no para de subir fotos del animal haciendo monerías". Y, es que, tal y como muestra el de Zaragoza, la risa de este perrete ya ha cautivado a más de 350.000 seguidores: "Les tiene locos", afirma.

A pesar de todo, y de parecer un "peluche", a Dani Mateo le surge una duda: "¿Está vivo? ¿Ese corazón no es la línea de puntos después de haber vaciado al perro y haberle metido paja?", observa el presentador del programa. En el vídeo principal de la noticia te dejamos la recopilación de adorables fotos que muestra Iñaki a sus compañeros y la reflexión de los zapeadores sobre si este animal está vivo o si todo es un montaje.

