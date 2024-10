Malú no sabe ligar, o al menos eso es lo que ha confesado la cantante en su entrevista en El Hormiguero. Sin embargo, en Zapeando aseguran que Malú "no tiene ni idea", porque hay alguien que está en una situación aún peor. "Nosotros tenemos a alguien que es una auténtica catástrofe en el amor, y no lo digo yo, lo dice ella: ¡Jiaping Ma!", apunta Dani Mateo, dando paso a la colaboradora.

"¿Qué consejo le das a Malú para ser un poquito más sutil? Seducir, pero que parezca que el interés lo tiene el otro", pregunta Mateo.

"Yo, cuando me gusta una persona, no parece que voy a atacar… así que demuestro interés, pero me aparezco alrededor suyo, me tomo un gin-tonic, y me caigo sin querer. Pero nunca le voy a decir: 'Por si acaso, mañana tomamos un brunch'". Esa es una línea que la colaboradora no piensa traspasar en su vida.

