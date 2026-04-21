Compuertas antitsunamis y turbinas submarinas para crear energía: Francisco Cacho explica cómo Japón se protege, y aprovecha, del mar

Después de que Japón sufriera ayer un terremoto de 7,7 grados en la escala de Richter, Francisco Cacho nos muestra cómo se preparan contra los tsunamis y su proyecto de turbina que podría ser "un salto inmenso en las renovables".

En Japón siguen en alerta ante un posible megaterremoto después del que se registró ayer en la costa del país, de 7,7 grados en la escala de Richter. Afortunadamente, no hubo víctimas y la alerta de tsunami se desactivó.

Este suceso lleva a Francisco Cacho a explicarnos cómo se preparan en Japón ante este tipo de amenazas. Es el caso de Osaka, que cuenta con tres gigantescas compuertas hidráulicas que evitan que la ciudad se inunde por los tifones o tsunamis.

"Tienen forma de arco para distribuir mejor la fuerza hacia los laterales, como ocurre con las presas", apunta el meteorólogo de laSexta, que señala que estas compuertas están ubicadas en los tres grandes ríos de la ciudad. Miden 67 metros de largo y 12 metros de ancho, o de altura cuando se colocan sobre el río.

Estas compuertas pesan unas 500 toneladas y tardan unos 30 minutos en cerrarse por completo. Se colocaron en los años 70 y, tras más de 50 años funcionando, se sustituirán por sistemas "más mejorados".

Pero los japoneses no solo se protegen de las corrientes marinas, también las aprovechan. Por ello, han colocado una superturbina gigante en las profundidades marinas para crear energía. Según explica Cacho, tendría ventaja sobre la eólica o la solar por ser "constante durante todo el año".

El objetivo es producir hasta 205 gigavatios, que es casi lo que genera todo el país de Japón en un año. De conseguirlo, afirma, "será un salto inmenso para las energías renovables".

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