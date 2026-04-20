Un terremoto de magnitud de 7,4 golpea el centro de Japón y activa la alerta por tsunami

Los detalles El seísmo se produjo a las 16.53 h en aguas del Pacífico, frente al norte de la prefectura de Iwate. Las sacudidas fueron tan intensas que hicieron temblar grandes edificios incluso en Tokio, a varios cientos de kilómetros de distancia.

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el centro de Japón, activando una alerta de tsunami, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El sismo ocurrió a las 16:53 hora local frente a la costa norte de la prefectura de Iwate, y su intensidad hizo oscilar edificios en Tokio. La JMA advirtió sobre olas de tsunami de hasta tres metros en Iwate y Hokkaido. Aunque no se han confirmado daños o víctimas, las autoridades instaron a evacuar a zonas seguras. El Gobierno formó un equipo de emergencia para coordinar la respuesta. Japón, en el Anillo de Fuego del Pacífico, cuenta con estrictas normativas antisísmicas.

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes el centro de Japón a una profundidad de 10 kilómetros, lo que llevó a las autoridades a activar una alerta de tsunami, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El seísmo se registró a las 16:53 hora local (7:53 GMT) en el océano Pacífico, frente a la costa norte de la prefectura de Iwate. La intensidad del temblor fue tal que edificios de gran altura llegaron a oscilar incluso en Tokio, situada a varios cientos de kilómetros del epicentro.

La JMA advirtió de la posible llegada de olas de tsunami de hasta tres metros en la prefectura de Iwate y en algunas zonas de Hokkaido.

Por el momento no hay información confirmada sobre daños materiales o víctimas. No obstante, las autoridades han instado a los residentes de las áreas afectadas a evacuar hacia zonas elevadas y seguras como medida de precaución.

El Gobierno japonés ha constituido un equipo de emergencia para coordinar la respuesta y garantizar "todo el apoyo necesario", según publicó en la red social X la oficina de la primera ministra, Sanae Takaichi.

Japón se encuentra en el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. Por ello, el país cuenta con estrictas normativas de construcción y avanzados sistemas de prevención diseñados para minimizar el impacto de estos fenómenos.

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